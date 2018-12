Solid Frp-framgang på ny måling

innenriks

Mens Frp får ei oppslutning på 14,6 prosent, går Høgre tilbake med 3,3 prosentpoeng og endar på 22,9 prosent på desembermålinga Opinion har gjort på oppdrag frå Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

– Eg håpar veljarane har fått med seg at vi i statsbudsjettet har fått gjennomslag for å redusere eigedomsskatten, ved sida av å løyve rekordstore beløp til betre vegar og meir pengar til fleire og betre sjukeheimsplassar, seier Frp-leiar Siv Jensen til ANB.

Ho trekkjer òg fram motstanden mot FNs migrasjonsplattform som ei forklaring.

– Mange er opptekne av ein streng innvandringspolitikk og seier seg derfor einig med oss om å seie nei til FNs migrasjonsplattform, seier Frp-leiaren

Arbeidarpartiet går tilbake med 1,1 prosentpoeng til 27,1 prosent.

For valekspert Bernt Aardal er verken Høgres tilbakegang eller Frps kraftige framgang veldig oppsiktsvekkjande. Ifølgje han er målinga meir ei justering enn eit tydeleg mønster. Ingen av hovudblokkene har fleirtal.

– Resultatet viser at Frp og Høgre låg for høgt og lågt på førre måling, seier han.

Målinga er den svakaste for Høgre sidan mai 2017. Raudt er over sperregrensa og nesten like store som SV, mens KrF hamnar under og får lågare oppslutning enn MDG på målinga.

Mandatberekninga gir dei raudgrøne 80 mandat. Ap, SV og Senterpartiet er dermed avhengige av Raudt som får ni mandat, for å få fleirtal på Stortinget.

For dei andre partia er oppslutninga slik (endring frå novembermålinga i parentes):

Sp 11,9 prosent (0,0), SV 5,8 prosent (-0,1), V 4,4 prosent (+0,7), KrF 3,4 prosent (-0,4), MDG 3,6 prosent (+0,4), Raudt 5,1 prosent (+0,1).

Målinga vart gjennomført mellom 4. og 10. desember og er basert på 946 intervju.

