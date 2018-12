Færre døyr av overdose

innenriks

Det viser tal frå Dødsårssakregisteret.

– Det er bra at stadig færre døyr av overdosar, men eitt dødsfall er likevel alltid eitt for mykje. Derfor er det viktig at det ikkje blir sett nokon utløpsdato på overdosearbeidet. Målet må vere null døde av narkotika, seier generalsekretær Pernille Huseby i Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan.

– Mange døyr av overdose av lækjemiddel. Derfor må overdosearbeidet òg rettast mot andre grupper enn dei tradisjonelle, tunge rusmiljøa, meiner Huseby.

83 prosent av dødsfalla skuldast bruk av opioidar, som er eit samleomgrep for naturlege og syntetiske stoff med opphav i opium.

24 prosent av dødsfalla var knytt til andre opioidar som morfin, kodein, oxycodon og liknande. Metadon og heroin var årsaka til høvesvis 22 og 20 prosent av dødsfalla. Vidare kom 17 prosent av dødsfalla etter overdose av syntetiske opioidar som buprenorfin, fentanyl og petidin.

Huseby er særleg bekymra for auken i dødsfall grunna fentanyl.

– Dette stoffet er ekstremt potent, og det skal svært lite til for å ta ein overdose. Det har dei siste åra vore ein internasjonal trend med stadig fleire som døyr etter å ha brukt stoffet, og fentanyl blir ofte oppgitt som årsaka til den amerikanske opioidkrisa, seier Huseby.

Totalt var det 247 dødsfall knytt til narkotikabruk i 2017. 192 dødsfall var knytt til overdosar, 38 kom av sjølvmord og i 17 dødsfall var avhengnad dødsårsak. Det var færre narkotikautløyste dødsfall i fjor enn i både 2015 og 2016.

Gjennomsnittsalderen til dei som døyr i narkotikautløyste dødsfall, har auka jamt frå 36 år i 2006 til 43,5 år i 2017. I fjor var gjennomsnittsalderen for menn 40,9 år og for kvinner 49,9 år.

(©NPK)