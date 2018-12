Anita Krohn Traaseth blir i Innovasjon Noreg ut mai som rådgjevar

innenriks

Vikdal er i dag finansdirektør og leier divisjonen Finans og verksemdsstyring i Innovasjon Noreg.

– Anita og leiarteamet har sett ambisjonane for neste år. Eg ser fram til å leie arbeidet med å ta dei vidare, seier Hans Martin Vikdal i ei pressemelding onsdag.

– Innovasjon Noreg består av meir enn 700 svært kompetente og engasjerte menneske. Vi skal vidareføre dei endringane Anita har sett i gang, samtidig som vi skal halde fram å levere topp tenester til kundane våre.

I slutten av november vart det kjent at Anita Krohn Traaseth sa takk for seg som administrerande direktør i Innovasjon Noreg.

Ho har seks månaders oppseiing og skal fram til utgangen av mai neste år stå til disposisjon for rådgjevingsoppgåver tildelt av styreleiar og konstituert administrerande direktør, opplyser selskapet.

– Styret startar arbeidet sitt med å legge til rette for ny strategifase allereie i januar, og då synest eg det er mest ryddig at eg ikkje leier det arbeidet når eg ikkje skal fullføre perioden, seier Anita Krohn Traaseth til Shifter.

Ho presiserer at ho skal medverke og vere tilgjengeleg.

Traaseth har leidd selskapet sidan 2014. Det har til tider storma rundt henne. I mars gjekk styreleiar Per Otto Dyb i Innovasjon Noreg av etter ein konflikt med Traaseth. Dyb meinte styret vart overkøyrd av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i ein prosess der Traaseths stilling som administrerande direktør skal ha vore temaet.

I haust vart tilsettingspraksisen i Innovasjon Noreg granska etter at det vart kjent at milliardærarvingen Katharina Andresen fekk eit engasjement utan at stillinga var lyst ut. Revisorfirmaet Deloitte konkluderte likevel med at tilsettinga av Andresen var i tråd med lover og reglar.

(©NPK)