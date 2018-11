Sjukepleiarforbundet: NHO har vedteke lockout i sjukepleiarstreiken

innenriks

– Vi har fått melding om at dei vil gjennomføre lockout og at vi vil få det formelle brevet om det mellom klokka 8 og 11 i dag, seier leiar i Norsk Sjukepleiarforbund Eli Gunhild By til VG

Sjukepleiarforbundet har teke ut 56 sjukepleiarar i streik av rundt 500 som blir omfatta av avtalen mellom NSF og NHO Service og handel/Abelia.

Lockout er streikevåpenet til arbeidsgjevarane og tyder at dei stenger ute alle dei 500 sjukepleiarane i 65 bedrifter.

NHO varsla tysdag at dei vurderte ein lockout.

– Når nokre få medlemsbedrifter må ta belastinga på vegner av alle, må vi finne ei løysing som reddar både bedriftene og arbeidsplassane, sa fungerande NHO-sjef Ole Erik Almlid onsdag.

Almlid påpeikar at krava frå NSF utfordrar sentrale prinsipp i den norske modellen for lønnsdanning.

– Lønnsoppgjeret på våren skal vere førande for alle. Då kan vi ikkje la Sjukepleiarforbundet krevje at ei gruppe på 500 tilsette skal få spesialbehandling, når vi har vorte einige i eit samla lønnsoppgjer for ein halv million tilsette. Det vil utfordre heile systemet for lønnsdanning i Noreg, sa NHO-sjefen.