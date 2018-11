MDGs alternative budsjett gjer det dyrare å kose seg på kostnad av klimaet

innenriks

– Budsjettet vårt viser at det er mogleg å kutte 60 prosent av klimagassane på 12 år, og samtidig ta vare på menneska og styrkje fellesskapet, seier Une Bastholm i Miljøpartiet Dei Grøne (MDG).

I skuggen av dei borgarlege budsjettforhandlingane la den einaste stortingsrepresentanten til partiet torsdag fram MDGs alternative budsjett. Det inneber ei massiv omlegging av inntektskjeldene til staten og milliardsatsingar på klima- og miljøtiltak.

Over 45 milliardar kroner vil MDG dra inn i grøne avgifter. Ei ny flyseteavgift hentar inn 8,3 milliardar kroner. Endringa vil bety drygt 9.000 kroner meir for ein tobarnsfamilie som flyr som gjennomsnittet, ifølgje MDGs budsjett.

Partiet påpeiker at kjøtproduksjon står for store klimagassutslepp og aukar momsen frå 15 til 20 prosent. Moms på sjokolade og godteri blir òg auka, og på toppen kjem ein auke i sukkeravgifta på 40 prosent. Det betyr 3,8 milliardar meir i kassa frå kjøt og snop.

Vanleg familie: 400 kronar meir

Samtidig blir frukt, grønt og kollektivreiser billegare. Bastholm meiner folk flest ikkje har så mykje å frykte.

– Den gjennomsnittlege familien må betale 400 kroner meir med avgiftsinnretninga vår. Dei vil komme betre ut på skattesetelen med opplegget vårt, seier ho til NTB, og påpeiker at alle med inntekt under 600.000 kroner må betale mindre.

Ein «klimavennleg familie» som mellom anna et 20 prosent mindre kjøt og flyg litt mindre enn gjennomsnittet, kan få 8.600 kroner meir å rutte med, ifølgje MDGs budsjett.

Håpar avgiftsinntektene krympar

Bastholm påpeiker at dei grøne avgiftene ikkje berre har som mål å skaffe pengar i kassa. Dei skal få folk til endre åtferd.

– Miljøavgift på bensin og diesel og flyavgift er avgifter ein reknar med å få mindre inntekter av på sikt. Det er betre å bruke pengane på nokre av dei større løfta, som ein dugnad for elektrifisering av båtar og oppdrettsnæring, enn til å finansiere velferdsstaten, seier ho.

MDGs budsjett omfattar ei rekkje tiltak for klimakutt, som hurtigladestasjonar for elbil i heile landet og støtte til solceller og elsyklar. Eit fond for utsleppsfri næringstransport og eit klimafond for landbruket har partiet òg lagt inn. Samtidig vil MDG kutte ut gunstige skatteordningar for oljebransjen.

Budsjettet omfattar elles ein auke og behovsprøving av barnetrygda, og gratis barnehage for låginntektsfamiliar, og dessutan satsing på bistand og rusarbeid.

– Folk er klare

Bastholm er ikkje redd for å bli stempla som ein som skattlegg alt som er kos og moro:

– Det er moro og hyggeleg med frukt og grønt og kollektivtransport og reparasjon og deling. Folk er meir klar for å bli ein del av løysinga enn det politikarane har klart å levere, seier ho.

(©NPK)