Frp tek dissens på FNs migrasjonsavtale

Statsminister Erna Solberg (H) seier til Aftenposten at plattforma ikkje er juridisk bindande, og at det ikkje blir innført nye forpliktingar for Noreg. Noregs tilslutning skjer no etter at Høgre og Venstre stemte for, og Frp røysta mot i regjeringa, skriv avisa.

Frp-leiar Siv Jensen seier til nettsida til partiet at det er avgjerande for partiet at innvandringspolitikken blir styrt frå Noreg.

– Det er usikkert kva for eit press vi utset Noreg for ved å slutte oss til plattforma. Derfor meiner Frp at regjeringa bør vere føre var, og ikkje slutte seg til plattforma, seier Jensen.

