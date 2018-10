Sjukepleiarar i seks fylke tekne ut i eventuell streik

innenriks

Meklinga mellom Norsk Sykepleierforbund (NSF) og NHO Service og Handel startar hos Riksmeklaren onsdag 24. oktober klokka 10. Dersom partane ikkje blir einige innan fristen ved midnatt same dag, blir i første omgang 56 sjukepleiarar tekne ut i streik frå arbeidstida startar torsdag 25. oktober.

– Det er viktige og openberre krav vi har gått inn i desse forhandlingane med, seier forbundsleiar Eli Gunhild By i NSF.

NSF krev mellom anna ein lengre lønsstige og 500.000 kroner etter 10 år frå 2019. NSF har òg fremma krav om ei betre sjukelønnsordning.

– Vi krev at sjukepleiarane skal sikrast det same minstelønnsnivået uavhengig av kor dei jobbar, noko arbeidsgivarane har avvist, seier By.

NSF understrekar at det er gjennomført ei konsekvensutgreiing for å sørge for at streikeuttak ikkje medfører fare for liv og helse. Dersom det likevel skulle vere fare for liv og helse, er forbundet innstilt på å gi dispensasjonar.

– Vi set ikkje liv og helse i fare, men uttaket er gjort med tanke på å ramme motparten økonomisk. Vi håper alltid å unngå streik, men det er eit middel vi tek i bruk når det er nødvendig, og vi kan streike lenge, seier By.

Totalt er rundt 500 sjukepleiarar omfatta av avtalen. Bedriftene som er tekne ut i den første fasen, utfører oppdrag for helseføretaka. Sjukepleiarforbundet gav motparten melding fredag ettermiddag om kva verksemder som er omfatta av det første streikeuttaket. Det er Åstveit Helsesenter AS og Eurest Haukeland pasienthotell AS (NSF Hordaland), Eurest Zefyr pasienthotell AS (NSF Nordland), Eurest Ullevål pasienthotell AS (NSF Oslo), Godthaab Helse- og rehabilitering (NSF Akershus), Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad AS (NSF Troms) og Ringen Rehabiliteringssenter AS (NSF Hedmark).

