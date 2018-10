Hagen «sint og irritert» over juks med reiserekningar

innenriks

Keshvari har ifølgje Aftenposten levert udokumenterte reiserekningar for 290.000 kroner. Avisa kan dokumentera at han har vore i heimbyen Oslo samtidig som det er levert krav på 36.000 kroner. Han har beklaga og lova å betala tilbake det han urettmessig har fått.

Keshvari, som i utgangspunktet er vararepresentant for partileiar og finansminister Siv Jensen, har vore sjukmeld frå 9. oktober. Dermed rykkjer Frp-veteranen inn som vara for han på Stortinget.

– Eg blir både sint og irritert, samtidig som eg synest synd på han for at han har sett seg i ein så vanskeleg situasjon som han no har gjort, seier Hagen til Aftenposten.

