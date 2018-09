Grande om TV 2-avtale: Milepæl for mediepolitikken

innenriks

Kulturminister Trine Skei Grande (V) og TV 2-sjef Olav Sandnes underteikna onsdag avtalen mellom TV 2 AS og staten ved Kulturdepartementet om kommersiell allmennkringkasting.

TV 2 må årleg dokumentere at krava i avtalen er oppfylte og også årleg dokumentere behovet for kompensasjon. Medietilsynet vil føre tilsyn med avtalen og kan dersom TV 2 ikkje oppfyller krava, ilegge kanalen sanksjonar.

Grande understrekar at det norske mediemangfaldet treng eit reelt alternativ til NRK.

– Dette er ein milepæl for mediepolitikken. Denne avtalen sikrar ein god nyheitsproduksjon frå eit mediemiljø utanfor Oslo. Det er essensielt for mediemangfaldet, seier ho.

– Vi i TV 2 er glade for at avtalen med staten er kommen på plass og ser fram til framleis å fylle rolla som kommersiell allmennkringkastar, seier Sandnes.

250 millionar på film og drama

Av avtalen går det fram at fleirtalet av dei redaksjonelle avgjerdene skal takast 100 kilometer utanfor Oslo, i praksis i Bergen. Det er også eit krav om at fleirtalet av dei redaksjonelt tilsette i både hovudredaksjonen og den sentrale nyheitsredaksjonen skal ha arbeidsstad utanfor Oslo.

– Det er etablert eit rekneskapsmessig skilje mellom TV 2s allmennkringkastingsverksemd, som skal støttast med offentlege middel, og anna verksemd, som fell utanfor oppdraget, heiter det i ei pressemelding frå Kulturdepartementet.

Det går også fram at TV 2 skal ha daglege nyheitssendinger, tilby norskspråkleg barne-TV og program for unge og bruke minst 250 millionar kroner på førstegongsvisningar av norsk film og tv-drama i avtaleperioden.

Dei skal tilby innhaldet på éin lineær tv-kanal, og i tillegg må allmennkringkastingsinnhaldet gjerast tilgjengeleg på internett.

Mange krav

TV 2 må også oppfylle ei rad krav som ikkje blir dekt med støtte frå staten. Det dreier seg blant anna om at programtilbodet skal baserast på prinsippa for allmennkringkasting, og at profilen på tilbodet skal vere av allmenn karakter og interesse.

Dei skal dessutan tilby program for både breie og smale grupper, og norskspråklege program skal utgjere minst halvparten av sendetida.

Samtidig skal begge dei offisielle norske målformene vert nytta, og programtilbodet skal ha tematisk bredde på minst fem programkategoriar av ein viss frekvens og eit visst omfang.

Programtilbodet må også ha sjangermessig breidde, både når det gjeld samansetninga av programkategoriar og samansetninga innanfor den enkelte programkategori.

TV 2 AS inngår no avtale med staten i fem år. TV 2s allmennkringkastingsoppdrag vil vere forpliktande i heile avtaleperioden. Avtalen vil tre i kraft 1. januar 2019 og vare fram til 31. desember 2023.

(©NPK)