Mattilsynet fryktar utanlandske soldatar har med seg smitte i maten sin

innenriks

– Ja, vi er bekymra, seier seniorrådgjevar i Mattilsynet Elisabeth Schei-Berg til NRK.

Det kjem til saman 40.000 soldatar til Nato-øvinga Trident Juncture frå 25. oktober til 7. november, hovudsakleg i Midt-Noreg. Mattilsynet reknar det som høgst sannsynleg at dei har med seg animalske matvarer, og frykta er at noko av dette skal vere infisert med for eksempel afrikansk svinepest eller munn- og klauvsjuke, som er blant sjukdommane Mattilsynet fryktar aller mest i Noreg. Desse blir leitt spreidd over landegrenser med kjøttprodukt, personell og gjenstandar som har vore i kontakt med smitta dyremiljø. Restar som ikkje er etne kan bli kasta ut i naturen, ete av norske dyr på beite og spreidd på den måten.

Konsekvensane kan bli svært store.

– Dyr må bli avliva, dyrehald må bli sanert og utstyr distribuert. Dette er arbeid som vil ta lang tid, det vil vere store lidingar og ikkje minst store samfunnsøkonomiske konsekvensar, seier Schei-Berg.

Forsvaret ved major Rune Kvam forsikrar at dei har tatt ein del forholdsreglar, blant anna skal køyretøya som blir frakta inn i landet bli desinfisert. Det er også eiga kjeldesortering for utanlandsk mat.

Noreg har ifølgje Mattilsynet ikkje tidlegare fått innført smitte ved slike øvingar, men det har skjedd i andre land.

(©NPK)