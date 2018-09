Nytt uvêr i vente – denne gong i sør og aust

innenriks

– Det kjem eit nytt kraftig lågtrykk inn mot Sør-Noreg. Denne gongen er det Rogaland, Sørlandet og Austlandet som blir hardast ramma. Utover fredag vil vinden auke på til full storm, vi får vindkast heilt opp i 45 meter per sekund, seier statsmeteorolog Kristian Gislefoss til Yr.

Kraftige vindkast som for lengst har passert grensa for det som er rekna som styrken til orkan, blei også målt under stormens herjingar på Vestlandet onsdag kveld. Då blei det kraftigaste vindkastet registrert til heile 45,6 meter per sekund på Kvamsfjellet i Jølster.

– Dette lågtrykket har potensial for å gjere store skadar over store område, seier Gislefoss.

Stor fare for skader

Den varsla vinden har ført til at farenivået er heva til oransje – det nest høgste nivået. Både politiet og brannvesenet ber folk om å ta nødvendige forholdsreglar.

– Vi ber folk innstendig om å sikre båtar, trampolinar og lause gjenstandar, er beskjeden frå brannvesenet i Agder.

– Oransje nivå er sjeldan og betyr stor fare. Du må rekne med fare for store skadar, åtvarar Østre Agder brannvesen.

Som onsdag er det ikkje overraskande om den kraftige vinden fører til stengde bruer og rammar både fly- og ferjeavgangar. Den sterkaste vinden er venta i kystnære strok og i fjellet. Folk blir bedne om å unngå å vere utandørs på dei mest utsette stadene.

I Kristiansand har barnehagane og skulane sendt ut melding til alle foreldre på utsette stader, og ber dei om å hente barna før stormen set inn. Oppvekstetaten ber også om at alle uteaktivitetar blir avlyst seinast frå klokka 12, skriv Fædrelandsvennen.

Ille inne i landet

Både i Rogaland, på Sørlandet og i Telemark, Vestfold, Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus blir det kraftig vind frå fredag ettermiddag. I søraust og sør kan vindkasta komme opp i 35 til 45 sekundmeter, og først laurdag morgon vil vinden minke.

På Austlandet kan det lokalt komme kraftige vindkast på mellom 30 og 40 meter per sekund, og her vil det roe seg først utpå føremiddagen laurdag. I Oppland og Hedmark er det varsla vindkast på opp mot 25 sekundmeter fram til kvelden laurdag.

Meteorologane åtvarar likevel spesielt mot den varsla vinden inne i landet, der ein ikkje er vand til at det blåser så mykje som langs kysten. Det blir dessutan åtvara om vanskelege køyreforhold i fjellet i Sør-Noreg i heile helga, med både sterk vind og snø. Her er farenivået sett til gult nivå.

Hafslund aukar beredskapen

Tre som fall over kraftlinjer, tak som blåste av garde og stillas som fall var blant konsekvensane av den kraftige vinden på Vestlandet onsdag kveld og natt til torsdag.

På Bergen lufthamn blei folk regelrett blåst over ende då dei kom ut av terminalbygget onsdag kveld. Likevel fekk politiet ikkje meldingar om personskadar.

På det meste var over 17.000 kundar hjå straumleverandøren BKK i Hordaland og Nordhordland straumlause, men torsdag kveld var berørte husstandar nede i drygt 1.700. Seks skular og barnehagar måtte torsdag halde stengt på grunn av straumbrot, melder TV 2.

I forkant av uvêret fredag har Hafslund Nett, som har over 700.000 kundar i Oslo, Akershus og Østfold, auka beredskapen på driftssentralen og auka styrken på utemannskapa.

Ikkje overraskande byrja forsikringsselskapa torsdag å få inn rapportar om skadar frå kundane.

