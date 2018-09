Støre luftar forslag om ekstra ferieveke for foreldre

innenriks

Støre henta fram forslaget som den sosialdemokratiske partileiarkollegaen hans, Stefan Löfven, kom med i den svenske valkampen, då han talte til landsstyret i partiet i Oslo tysdag.

– Det er den typen sterkare fellesskapsløysingar som kostar. Men det er jo derfor vi meiner at dei som har mest, bør betale litt meir i skatt. Vi veit jo at dette er investeringar som betaler seg over tid, sa Støre.

Arbeidarpartiet har sett ned fleire utval som skal foreslå ny politikk. Utvalet som jobbar med oppvekstpolitikk, skal presentere forslaga sine etter jul.

Ap-leiaren understrekar at han ikkje har konkludert på om partiet bør gå inn for ei ekstra ferieveke for foreldre.

– Eg har berre sagt at det er eit eksempel på sosialdemokratisk politikk som treffer verkelege utfordringar for verkelege folk, seier han til NTB.

– Meir rettferdig

– Eg trur mange av oss har erfart at ved planleggingsdagar og feriar som ikkje heilt overlappar med feriane til foreldra, så er det eit veldig stort press. Mens somme kan ta med ungane på jobben når det er planleggingsdag, er det mange som ikkje kan det. Då er dette eit veldig rettferdig opplegg.

Støre avviser utsegna frå Torbjørn Røe Isaksen i Høgre om at tida for dei store velferdsreformene er over, og meiner det trengst eit velferdsløft, særleg for barnefamiliane. Støre løfta fram gratis aktivitetsskule for alle barn og ein «heilskapleg skuledag», der barna får gjort unna lekser, fotballtrening og korps, som andre gode eksempel.

Spørsmålet er om det er mogleg å få til alt.

– Eg har sagt at det utvalet som skal sjå gjennom oppvekstpolitikken vår, dei må sjå breitt, og så må dei sjølvsagt prioritere, og så må vi prioritere i budsjetta, seier han til NTB.

I talen varsla han likevel at Arbeidarpartiet kjem til å foreslå mellom tre og fire milliardar kroner meir til kommunane neste år enn regjeringa, for å finansiere tiltak retta både mot barn og eldre.

Arbeidsliv i endring

Støre heldt ein optimistisk tone i talen sin og meiner partiet har fått ein ny start etter sommaren, mens regjeringa er svekt.

– Velkommen til landsstyremøte i eit Arbeidarparti som er i ferd med å komme tilbake, erklærte han.

På møtet vart dei første forslaga frå utvala som har jobba med arbeidsliv og migrasjon, presentert.

Støre meiner det er djupe forskjellar mellom høgresida og Arbeidarpartiet i handteringa av eit arbeidsliv i endring.

– Hovudgrepet til regjeringa for å skape jobbar er store skattekutt. Svaret vårt er og må vere kompetanse, sa han og peika spesielt på forslaget om eit kompetansefond som gir tilsette rettar til etter- og vidareutdanning gjennom arbeidslivet.

Støre viste òg til forslaga til ny flyktning- og asylpolitikk som Masud Gharahkhani har lagt fram, og som no skal opp til debatt i partiet.

– Ukontrollert innvandring og dårleg integrering fører til auka mistillit og høgrepopulisme. Sjå på Sverige under Reinfeldt og på Tyskland etter flyktningkrisa. Kontrollert innvandring og god integrering derimot: Det gjer samfunnet meir mangfaldig på ein god måte som styrkjer oss, sa partileiaren.

