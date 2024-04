Arven etter Jan Christian Vestre sine år som næringsminister er eit skatte-opprør på grasrota i norsk næringsliv vi aldri har sett maken til. Det hjelper lite med fine ord om forenkling og uendelege mengder vegkart for enkeltnæringar, så lenge bedriftene som skal gjere jobben blir velta på med nye skattar og «Joker Nord»-spel om kva skattar som lurer rundt neste sving.

For Venstre er det uforståeleg at ein næringsminister i 2024 kan forsvare særskattar på norsk eigarskap av bedrifter samanlikna med utanlandsk eigarskap. Formueskatten på arbeidande kapital og den ekstra arbeidsgivaravgifta på kompetansearbeidsplassar må vekk – og den nye «exit-skatten» må snarast endrast slik at han ikkje jagar grunder- og startup-bedrifter som vi skal bygge framtida vår på ut av landet.