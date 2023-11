Det var med sorg vi fikk melding om at vår kjære venn Randi (73 år) gikk bort onsdag 23. november etter lang tid med kreftsykdom.

Randi var ei omsorgsfull, snill og hjelpsom dame som vi fikk den glede av å bli godt kjent med våren 2021.

Randi er født og oppvokst i Måløy.

Hun traff Kalle fra Davik og har hatt sin fine heim og flotte hage på Myrvang.

Randi & Karl Johan «Kalle» var eigere og drivere av Dampen fra 1999 og frem til våren 2020.

Dampen er samlingsstedet og livsnerven i Davik for både lokale og tilreisende. Randi og Kalle var vidkjent for si gode fiskesuppe og for det flotte stedet ved sjøen på sørsida av Nordfjorden.

Utallige gjester fra nær og fjern har blitt tatt godt vare på av ekteparet Drageset.

Randi var svært nevenyttig, hun dekorerte og stelte stedet som har ei helt spesiell maritim atmosfære.

På baren og på dørene på Dampen har hun malt flotte maleri som vil stå som et kjært minne.

Randi og Kalle la etter alle dei arbeidsomme åra på Dampen, inn årene som drivere. Vi nye eigarar tok over stedet og drifta i 2021. Familien Drageset er fremdeles med på eigersida. Nesten daglig var Randi innom og observerte, interesserte og gledet seg over utviklinga som skjer og Randi blei svært godt kjent med mange av dei nye gjestane som besøkte Dampen. Hun inviterte heim i hagen sin og lot gjestane plukke av plommetreene i den velstelte hagen heime på Myrvang.

Vi blei svært gode venner og har tilbringet utallige middager og hatt gode samtaler ved det runde bord i kroken på Dampen.

Randi snakket alltid varmt og mye om sin kjære sønn Arne Petter og dei tre barnebarna som hun var så stolt av og glad i. Dei vil savne ei god mamma og ei herlig og snill farmor.

Randi har hatt sin kjære søster Berit og svoger Bjarne hos seg i Myrvang og dei har vært til fantastisk hjelp og støtte, spesielt dei siste åra etter at det blei påvist ei kreftdiagnose.

Vi tenker på Randi med det varme hjertet og vil ta vare på dei gode minnene.

Hvil i fred, kjære Randi.

Hilsen alle dine venner på Dampen og Davik Fjordparadis