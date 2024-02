Av Jan Per Løken:

Stad kommune held fram med å opptre som om revisjon av det eksisterande Avløpsdirektivet er gjort gjeldande. Det er framleis ikkje gjort gjeldande. Sjå https://www.regjeringen.no/.../revisjon-av.../id2966230/ Framlegget har vore på høyring og vore drøfta i det uendelege. Vi veit ennå ikkje korleis det skal lyde. Det er rekna med at godkjenning vil skje no i mars/april.

I orienteringa frå Staten heiter det:

«Tettbebyggelser mellom 2000 og 10 000 pe med utslipp til sjø må oppfylle krav om sekundærrensing innen 2027. I tillegg foreslås det at også mindre tettbebyggelser enn de med utslipp under 1000 pe kan få krav om sekundærrensing, og at det skal vurderes strengere rensekrav i form av både tertiærrensing og kvartærrensing for tettbebyggelser mellom 1000 og 10 000 pe der risikovurderinger gir grunnlag for det. Vurderingen skal ta utgangspunkt i bruken av vannforekomstene eller deres økologiske tilstand der utslippene skjer.

For tettbebyggelser mellom 10 000 og 100 000 pe er det kartlegginger og vurderinger av resipientens tilstand og bruken av den, som avgjør om det i tillegg til sekundærrensing er behov for tertiærrensing, og også et eventuelt fjerde rensetrinn (kvartærrensning) som skal fjerne mikroforurensning som mikroplast, legemiddelrester mv. Denne kartleggingen har frist til 2025, og skal revideres hvert 5. år. Kravene til hvilken renseeffekt som skal oppnås gjennom et tredje rensetrinn er i tillegg skjerpet i forslaget til revidert direktiv.»

Dermed synes det ikkje å vere store endringar av det eksisternde Avløpsdirektivet når det gjeld krav om fjerning av næringssalt. Eutrofieringsfare står sentralt. Resipienttilhøva skal kartleggast står det orienteringa. Vi veit at det er langt frå nokon fare for eutrofiering i Nordfjorden. Jf. NIVA-rapport etter kartlegging på oppdrag frå kommunen.

Kort sagt: Det er ei risikovurdering som skal leggast til grunn for høggradig reinsekrav