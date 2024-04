Av Ole Bjarne Amdahl, pensjonert lærer/ vara til styret i Pilgrimsselskapet "Sunnivaleden":

Det er mange i dag som søker ro i sitt indre. Noen bruker yoga eller meditasjon, bønn eller søken etter stillhet. Samtidig er det populært å bevege seg i terrenget. Kroppen vår er skapt for bevegelse, mer enn stillesitting på kontorstol eller foran TV.

På pilgrimsvandring, får du møte andre vandrere og møte ulike perspektiv på livet. Kronprins Haakon Magnus og Mette Marit gikk til Nidarosdomen i den gamle ferdselruta fra Oslo, før bryllupet i Domkirken. I hundrevis av år har folk fra inn og utland travet over fjellet, for å nå plassen viet til St.Olav.

I tidligere tider var klosteret på Selja den viktigste plassen mellom hovedstaden Bjørgvin og Trondheim. Her holdt nederlandske munker til i flere hundre år, på plassen der Kong Olav Haraldsson bygde den første norske kirken, i 995.

Pilgrimsselskapet Sunnivaleden går hvert år fra kirken på Kinn og nordover til Selja. Utgangspunktet er Kinnaspelet, som du når med oppsatt båt fra Florø.

Tradisjonen med å gå fra Setesdalen til Stavkirken i Røldal, er tatt opp i gjen. Å besøke kirken, skal ha hatt legende virkning. Det ble sagt at krusifikset i kirken "gråt", da det dryppet fra ansiktet.

På Selja skal å drikke av Sunnivakilden være like livgivende. Den mest kjente pilgrimsruten er den til kirken i Santiago de Compostella, i det nordvestlige hjørnet av Spania. Hele ruten på 90 mil, går helt fra det sørlige Frankrike. Mange nøyer seg med å gå noen etapper underveis, eller å ta sjarmøretappen, de siste milene før endestasjonen.

Hvem passer dette for? Alle som trenger tid for seg selv, der de vil fundere over sin livsgjerning. Møte andre og lære av det. Det ligger til rette for ungdom som vil trimme sin unge kropp og få perspektiv for livet. Middelaldrende, der ungene har forlatt redet, spør seg, "hva nå"? Eldre, som har tid til slikt. Familier, som vil oppleve noe sammen, som styrke felleskapet. Damevenner, som vil ha det gøy. Kameratflokk, som vil styrke gjengen.