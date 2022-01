Meiningar

Alfred Bjørlo seier nei til reversering av domstolsreforma.

Viser til innlegg i Fjordabladet tysdag 18.01. der Alfred Bjørlo seier at han no er imot ei reversering av domstolsreforma. Greit nok at Alfred har ein annan rolle no enn som ordførar i heimkommunen. Men det er noko med å møte seg sjølv i døra.

For Nordfjord jordskifterett vil ei reversering føre til at Nordford jordskifterett atter vert ein sjølstendig domstol med eiga leiing. Leiinga er no sentralisert til fylkesnivå.

Medan Bjørlo var ordførar markerte han seg sterkt mot denne sentraliseringsreforma som vart vedteken 2020.

På spørsmål seier Bjørlo at han ikkje har skifta meining. Då kan det vere høvleg å sitere frå eit eventyr av Asbjørnsen og Mo.

Eit ”goddag mann økseskaft” svar.

Alfred Bjørlo har sendt ein sterk søknad om å kome på den politiske pallen saman med ein tidlegare fylkesordførar.

Ei sak skulle opp i Fylkestinget. Same sak var handsama tidlegare.

Fylkesordføraren sa: Eg hugsar ikkje kva eg stemde då, men eg meinar det same no.