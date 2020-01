«Selje-barna» som ikkje får lære seg å symje

Meiningar





Så ille var forholda at Seljepolitikarane var skjemde over det dei fekk sjå på synfaring før vedtaket var i boks. Karakteristikken at det såg ut som i eit austtysk-fengsel vart brukt. Politikarane meinte at tida var overmoden for å få gjort noko.

Åra går. No er det snart 16 år sidan bassenget vart stengt, og endå lenger sidan ein har venta på at garderobane skulle fiksast.

I mange år har Selje kommune drive ulovleg – og har med vitande og vilje bryte opplæringslova.

Barna i tidlegare Selje kommune har langt frå fått den mengde symjeundervisning dei har krav på. I 2018 vart mengda auka frå latterlege to til fire timar i løpet av skuleåret, og elevane har i ein årrekkje reist til Åheim for å få dei få desse få timane. Det er langt frå kva elevane har behov og krav på for å lære å symje. Og det i ein kystkommune, der bade- og båtliv er ein naturleg del av kvardagen.

No foreslår kommunedirektøren i nye Stad kommune at rehabilitering av symjebasseng og garderobar ved Selje skule vert skrinlagt. Ho meiner at det er rett tid for å vurdere om symjebasseng og fleirbrukshall bør sjåast på som eit felles prosjekt.

Kanskje kan det vere lurt, og kanskje bør ein tenkje det i samanheng med nye Selje Hotell som er under planlegging. Samlokalisering er trend i tida.

Men åra går. Dei som lid er elevane til tidlegare Selje kommune, som ikkje får den symjeundervisninga dei har krav på. Og slik kjem det tydelegvis til å verte i mange år framover.