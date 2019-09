Vi har tru på at meir kultur vil fengje fleire turistar også i framtida.

Meiningar

I Innovasjon Norge er det fokus på nettopp kulturturisme. Ein ser at her er det marknadsmoglegheiter.

Fjordar, fjell, naturfenomen og utandørsaktivitetar toppar lista over kva turistar forbind med ferie i Norge. Men fleire vil besøke Norge om dei trur ein har noko meir å tilby.

For tida vert det jobbe med etablering av Selje som pilegrimssenter, og det er planar om eit pilegrimstun og eit kunnskapssenter for kristning, kloster og pilegrim i Selje.

Dette er spennande planar. Den heilage øya Selja er eit unikt kulturminne både i nasjonal og internasjonal samanheng.

Men kor spesielt Selja kloster og historia rundt er, kan ein utnytte mykje meir enn det ein har gjort til no.

Det høyrest fornuftig ut å tenkje eit kunnskapssenter på fastlandet i Selje. Kanskje kan ein rive det forfalne Sunnivahuset og byggje nytt – ei ypparleg og sentral tomt for eit kunnskapssenter.

Også på Nordfjordeid er det planar for meir kulturturisme- med å byggje eit nytt Hær- og samfunnsmuseum. Forsvaret har hatt ein sentral plass i Eid, og eksersisplassen er også den eldste i landet. Her osar det historie lang veg – faktisk gjennom 400 år. Samtidig er det naudsynt å sette i verk tiltak for å sikre dei historiske bygningane på Eksersisplassen.

Tidlegare i år opna kunnskapssenteret Sagastad – som fortel litt av den rike vikinghistoria vi har på Nordfjordeid.

Vi har tru på at meir kultur vil fengje fleire turistar også i framtida. Utfordringa vert finansieringa. Det er lov å drøyme – verre vert det å skaffe pengane, i ein ny Stad kommune som har hengande over seg at ein må spare mange millionar.