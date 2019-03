Kommuneveggar som sprekk!

Meiningar

Eg blir litt oppgitt over telefonar til Fjordablader med varsel om at veggane på rådhuset sprekk (les: for mange kommunale tilsett på Eid rådhus). Etter mitt syn er det ei grov forenkling å snakke om korleis det var før i tida utan å ta omsyn til store endringar og endringstakt som vi har hatt i samfunnet vårt siste 10-åra, med eller utan data.

På 1960- og tidleg -70-tal, då rådhuset blei bygd, var administrasjonen i Eid kommune samansett av 3-4 nøkkelpersonar og eit fåtals medhjelparar. Kommuneingeniør, skulesjef, sosialsjef pluss ein kontorsjef på toppen hadde all styringa i kommunen. Kommuneingeniør Brynestad skreiv sjølv sakene for bygningsrådet, la dette fram for politikarane og stod for gjennomføringa av dei i ettertid, saman med eit par stykke på kontoret. Planar og prosessar var det nokså avgrensa med. Skulle det ta fyr i eit eller anna på Eid, som det ikkje skulle ta fyr i, og brannalarmen på rådhustaket hylte, gjekk han ned ei trapp med kontorskoa på ned, fekk med seg Sverre Løken i brannbilen pluss eit par til som alltid kom springande til, køyrde av garde og gjorde sitt beste. Enkel, billeg og greitt i høve til den tids samfunn og dåtidas krav.

Skulesjef Gjul hadde stram og grei styring med naudsynt skuleomlegging på Eid, med nedlegging og oppbygging av dei kretsane som vi stor sett har i dag. Trur 15 kretsar blei til om lag 5. Foreldremedverknad og elevdemokrati er omgrep som stor sett har kome til i ettertid.

Sosialsjef Hildur Os kjende vel alle hus og heimar rundt om i kommunen, brukte spinkle budsjett til å hjelpe dei som trong det mest. Dette var eit tid då ein framleis hadde lov til å nytte godt skjøn, vet og forstand i tolking av lover og reglar, nok ein slit meir med i dag. Desse 3 styrte.

Så hadde vi ein Everksjef (populært kalla Hovudbrytaren) som styrte med alt sitt. Einebestemmane.

Dersom kontorsjef Fjørtoft ikkje var einig, fann han som oftast si løysing på sakene. Ja, med unnatak av Everket då.

Lenger bort i gangen sat det ein lækjar. Når doktor Myklebost måtte rykke ut i arbeidstida, sat pasientane tolmodig å vent på venterom til han kom igjen, enten det var akuttbesøk til Kjølsdalen, Hunvikja eller andre stader. Det skulle ikkje ha vore i dag!

Trur dei årlege kommunale utgiftene låg på rundt 75 million kroner på slutten av 60-talet. I dag er dette sikkert både 10 og 20-dobla og verda langt meir komplisert, også på Eid. Synes difor det blir litt historielaust å frykte at veggane sprekk fordi det er blitt litt fleire tilsette på rådhuset. Tvert om trur eg at Eid er ei godt driven kommune. Statistikkar og samanlikningar med andre viser vel det. Trur og at vi har rådmann og politikarar som er på «alerten» når det gjeld å halde kostnadane nede, også når det gjeld lønskostnader og personalbudsjett.

Vi har val til hausten. Eg synes heller vi skal gje applaus til dei som stiller til val og tar på seg slike viktige oppgåver. Å sjå heilskap, mellom alle i sektorar, i eit stadig meir komplisert samfunn/Eida-samfunn er alt anna enn lett! Lykke til også til dei. Vi bør heller «backe» dei opp, heie dei fram og gjere det vi kan for å få dei til lukkast i jobben dei gjer for oss.

Når det gjeld rådhusveggane: Eg hadde på -70 talet sommarjobb i 7 år som vaktmeisterassistent/altmulegmann på Rådhuset. Huset er bra bygt, så til dei som måtte vere bekymra; Veggane sprekk ikkje !