Bør ha alt på eitt golv

Meiningar

– Kor mange har alt på eitt golv?

– Kva med trapper og dørstokkar?

Det er ikkje alltid like lett å få folk til å sjå sin eigen framtidige situasjon.

«Nei, eg treng ikkje det, eg er frisk og kjem til å klare meg, sjølv om eg vert aldri så gammal.» Om lag slik svara ein mann då han vart oppmoda om å ha toalett i hovudetasjen i staden for på loftet. Han skulle så visst ikkje dette og bryte lårhalsen. Men så vart det bad og toalett i hovudetasjen likevel. Kona kunne dette, så klart!

Mange nyttige forslag

Det kom fram mange gode og nyttige forslag på møtet, breiare dører, å ta bort dørstokkane, og å plassere stikkontaktane i behageleg høgde. Og då har vi ikkje nemnt automatiske lyskjelder, gelender og handtak, robotstøvsugarar og plenklipparar, m.m..

Velferdsteknologi

Emnet for dagen var velferdsteknologi. Ikkje alle tykkjer dette høyrest enkelt ut.

– Kva tenkjer de når de høyrer ordet «velferdsteknologi»? spurde Hilde.

«At det er eit tyle namn» var det kontante svaret frå ein av deltakarane på møtet.

Dette er det absolutt noko i. Berre ordet teknologi verkar skremande på mange.

Den mest kjende av denne teknologien har vi no hatt i 30–40 år, nemleg tryggleiksalarmen. Sidan har det ikkje vore noko utvikling, men no er mykje på trappene. Åse Alsaker frå heimetenesta tok for seg dette. Dei gamle alarmane vert etter kvart fornya, dei vert digitale og knytte til mobilnettet.

Det er viktig, både for dei eldre og for kommuneøkonomien, at flest mogeleg vert buande i eigen heim.

Kommunen legg no opp til at alle over 75 år skal kunne få heimebesøk, der det vert gjeve råd om utbetring i heimen slik at ein greier seg sjølve. Det er også mogeleg å søkje om midlar til påkravd utbetring.

Leiaren i Eid Pensjonistlag, Marit Lefdal, takka dei to frå kommunen med gode ord og blomar.

Så var det middag, gode kjøtkaker med tilbehør, og kaffi og heimelaga bløtkake attåt. Praten gjekk lystig, som han skal gjer på eit pensjonistmøte. Dei to trufaste musikarane Dagfinn og Jon Inge sette eit festleg preg på samkoma, og det vart åresal og litt underhaldning.

Til slutt hadde leiaren mange opplysningar. Den internasjonale eldredagen (1. oktober) vert i år høgtida i kulturhuset på Raudeberg 22.09 med pensjonistlaga i Vågsøy, Bryggja og Eid som deltakarar. Frå Vågsøy er også eldrerådet med. Der vert det talar, underhaldning og mat.

Middag på Elvebøen, laga og servert av 9.-klassingar kvar torsdag, er i gang. Ho minte også om vår eigen kafe kvar tysdag på Kringla. Heilt til slutt fortalde ho om Bli kjend-fondet, der lag og organisasjonar kan søkje om midlar til felles arrangement mellom Selje og Eid kommunar, med formål å bli betre kjende med kvarandre fram mot kommunesamanslåinga. Arrangementa må vere anten i Selje eller i Eid. Det er alt fastlagt sammøte på Bryggja 25. oktober med styra i dei fire pensjonistlaga.

Astrid Henden (vikar for skrivar)