Alexa held koken i Idol

Kultur

I kveld, fredag 22. september, var det klart for andre dag i Idol sin bootcamp. Deltakarane vart delt inn i trioar som song saman. Det dommarane spesielt såg etter var korleis deltakarane klarte å jobbe saman.

Samarbeid

Alexa Valentina (17) danna trio saman med trønderane Arnt Heggvik (25) frå Kvål og Morten Strøm (21) frå Stjørdal. Saman song dei Journeys 80-tallsklassikar «Don’t Stop Believin’». Alexa gjorde det bra og gjekk vidare til tredje dag av bootcamp. Dei to trio-partnarane til Alexa var ikkje like heldige og måtte takke for seg i Idol-samanheng etter kveldens innslag.

Neste - Publikum og live band

Alexa gjekk altså vidare til dag tre av bootcampen, som vert vist på TV 2 klokka 20.00 komande onsdag. Då blir deltakarane overraska med et stort publikum i salen når dei skal framføre innslaga sine på scenen med live band. Då leitar dommarane spesielt etter scenepersonlegdom og artisteriet når dei bestemmer seg for kven som skal få vere med vidare i konkurransen.