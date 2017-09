Utforska Eid kyrkje

Kyrkjeverje Kristen Hundeide strekte seg langt for at dei frammøtte under kulturminnesamlinga i Eid kyrkje skulle få stilt si nysgjerrigheit, mellom anna om kjellaren.

Under teppet i midtgangen skjuler det seg nemleg ei luke som viser veg ned i eit mørkt hol. Det måtte både nøkkel, kniv og saks til for å få opna luka i golvet som gjev inngang til eit kjellarrom under sjølve kyrkja. Hundeide forklarte at dette rommet har ein viktig funksjon, ikkje minst med tanke på ventilasjon.

Ordførar Alfred Bjørlo tok ansvar og lyste litt rundt om i det mørke, litt skumle rommet.

– Nokre tomme flasker og ein pakke Teddy, kunne han melde, til god latter frå dei frammøtte.

I tidlegare tider var det ikkje uvanleg å gøyme små barnekister med foster eller nyfødde i tilknyting til kyrkja, og det skal tidlegare ha blitt funne også her. Det vart opplyst at funna vart sendt til Bergen.

I boka Eid kyrkje, 150 år, kan ein lese at det var ekstra fint å bli gravlagt under kyrkjegolvet, spesielt under korgolvet. I 1805 vart det forbode å gravleggje lik under kyrkjegolvet.

Dagens Eid kyrkje vart bygt opp att i 1849.