Møter tøff motstand

Nyhende

Det er venta at Florø 2 kjem med fleire spelarar frå A-stallen (OBOS-ligaen) til idrettsparken i kveld, så det kan fort bli ei tøff oppgåve for Dan Jøran Hafsås sitt mannskap. Men Eid har vist lovande takter i sesongoppkøyringa, blant anna med knapt eittmålstap mot 3. divisjonslaget Førde i cup-kvalifiseringa og siger 5-2 over Stryn i generalprøva, så gultrøyene skal nok bite godt frå seg.

I førre seriekamp for Florø sitt lag i OBOS-ligaen spelte eidaren Oliver Rotihaug frå start. Den andre eidaren i Florø-troppen, Torbjørn Aabrekk, starta på benken, så det er stor sjanse for at han spelar mot tidlegare lagkameratar i kveld.

Eid-Florø 2 er den siste kampen i første runde av 4. divisjon (Kretsligaen). Dette er resultata frå dei andre kampane:

Dale-Stryn 1-5

Vik-Studentspretten 1-1

Bremanger-Årdal 2-0

Fjøra-Tornado Måløy 3-1

Skavøypoll-Kaupanger 1-3