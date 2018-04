Nyhende

Circus Agora AS har søkt om støtte frå kommunalt næringsfond til investering av lys- og lydutstyr. Søknaden gjeld tilskot på 75.000 kroner. Teknisk- og samfunnsutvalet vedtok onsdag å gje avslag på søknaden, med henvising til vedtektene for kommunalt næringsfond for Eid og Selje.

Kommunerådgivaren AS har søkt om bedriftsutviklingstilskot på 50.000 kroner frå næringsfondet, og fekk tildelt 15.000 kroner i støtte.