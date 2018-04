Nyhende

– Det vart mykje søppel på om lag to timar med rydding. Sjølv plukka eg to fulle sekkar med søppel på strekninga langs riksveg 15 mellom Haus og Ervik, fortel Jorunn Breiteig.

Mange stadar over heile landet er ein no i gang med dugnad for å få vekk plast.

Alle foto: Jorunn Breiteig