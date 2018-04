Tenåring må i fengsel

Nyhende

Med ferskt sertifikat blei tenåringen stoppa av politiet ein kveld i mars. Han var målt til å ha køyrt 150, 88 km/t.

Sogn og Fjordane tingrett har no dømt tenåringen til fengsel i 18 dagar. Han er også frådømt førarkortet i 19 månadar, og må ta heile førarprøva på nytt om han vil ha førarkortet tilbake.

Retten ser det som straffeskjerpande at han hadde passasjer i bilen og at han berre hadde hatt førarkort i nokre månadar. På den andre sida er det formildande at han har tilstått.

– Så høg fart tyder på dårlege trafikale haldningar, som vi ikkje vil ha noko av, uttalte lensmann Tormod Hvattum etter at tenåringen var tatt for å ha køyrt i 150 km/t.