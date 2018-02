Slik går det i junior-NM

Nyhende

Akkurat no pågår junior-NM i skiskyting på Simostranda. Frå Stårheim IL deltar Sigrid Flo Bødal (K 19) og Johan-Olav Smørdal Botn (M 19).

Fredag var det sprint. Her gjekk Sigrid Flo Bødal seg inn til ein 7. plass, etter éin bom på liggande og éin bom på ståande skyting. Flo Bødal var 51,5 sekund bak vinnaren Juni Arnekleiv, Dombås IL, i mål. Det var 37 startande i klasse K 19 på sprinten.

På fellesstarten laurdag vart Sigrid Flo Bødal nr. 19. Med serien 3-0-1-2 på standplass var ho drygt tre og eit halvt minutt bak vinnaren i klassen, Marthe Kråkstad Johansen Bossmo & Ytteren IL/ Team Polarsirkelen.

To 14. plassar

Johan-Olav Smørdal Botn vart nr. 14 både på sprinten og fellesstarten. På sprinten vart det tre bom på dei to skytingane. Smørdal Botn var to minutt og to sekund bak vinnaren Filip Fjeld Andersen, Geilo IL, i mål. Det var 69 startande i klasse M 19.

På fellesstarten leverte Smørdal Botn skyteserien 2-2-1-0. Her var han drygt halvtanna minutt bak vinnaren Eirik Kjøl Tornes, Molde og Omegn IF, i mål.

I dag blir det gått stafettar.