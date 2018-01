Buss var for tungt lasta

Nyhende

Her vart ein buss stoppa på Fv. 663 (mellom Nor og Skipenes) og vart vegd. Bussen var 2.100 kilo for tung på drivaksel, og fekk gebyr på 6.950 kroner for dette. I tillegg mangla han bombrikke slik lova krev. For dette vart bileigar gebyrlagd med 8.000 kroner, opplyser Statens vegvesen.

I den same kontrollen vart ein lastebilsjåfør meld for grove brot på køyre- og kviletida. Sjåføren hadde fire døgnkvilar som var for korte i løpet av to veker. I tillegg hadde sjåføren køyrt utan at fartskrivarkortet var sett i fartskrivaren.

I kontrollen vart også to sjåførar ilagt gebyr for manglande medbrakt vognkort under køyring.