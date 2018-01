– Aukar forskjellane mellom folk

Nyhende

Støre er positiv til blant anna signala som kjem om fleire politifolk og auka pappaperm. Han meiner elles plattforma er prega av mange uforpliktande formuleringar. Det kan gjere gjennomføringsevna svak.

Støre er samtidig kritisk til hovudretninga i regjeringsplattforma.

–Det er tydelig at det er tre høgreparti som her har blitt einige om ei samfunnsutvikling i retning av framleis skattekutt, meir konkurranse og privatisering på fleire velferdsområde og svekka rettar for arbeidstakarar. Dette meiner Arbeiderpartiet er feil retning, som vil gje eit meir urettferdig Norge, seier Støre.

Støre er særleg bekymra for arbeidslivspolitikken, med låsing av både fagforeiningsfrådraget og av statens del i AFP-ordninga, framleis midlertidigheit og meir jobbing på søndagar.

–Plattforma inneheld heller ingen ny næringspolitikk, og det er for lite målretta satsing på havnæringane og helsenæringar der Norge har gode moglegheiter til å skape fleire jobbar, meiner Støre.

–På helse og skule ser vi inga klar satsing, endå vi veit kor store utfordringar vi står overfor, med aukande tal eldre og ei vedtatt lærarnorm som skal følgjast opp, seier Støre.