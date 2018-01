Nyhende

Ifølgje NRK Sogn og Fjordane lovar Knapskog at ferjesvelene skal vere etter god, gamal oppskrift. No står ingrediensane til svelene på rekke og rad hos Minibakeriet. Etter kvart som kioskar har blitt nedlagde på fleire ferjesamband, håper Knapskog at dei kan utvide tilbodet sitt til også andre ferjer.