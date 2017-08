Eksemplarisk køyring ved Stadlandet skule

I samband med Aksjon skulestart hadde politiet kontroll ved Stadlandet skule. Her vart 37 kontrollerte for promille og dokument, samt 104 bilar vart kontrollerte for fart.

– Ingen fekk reaksjonar, opplyser politiet i Selje. Dei kjem også med ei oppfordring til vakse som følgjer barna til skulen.

– Det er ikkje flaut for vaksne å bruke sykkelhjelp heller, synes politiet.