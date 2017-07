Kystverket ryddar opp etter flaumen

Etter flaumen i Utvik har mykje rusk samla seg i sjøen mellom Lote og Anda. Kystverket kom tysdag på plass med eige observasjonsfly, og ein arbeidsbåt "MS Slåtterøy".

– Kystverket har sendt slepefartøyet BB Supporter og arbeidsbåten MS Slåtterøy til området ved Anda og Lote i Sogn og Fjordane, for å hjelpe til med oppryddingen etter flommen. Det er store mengder bygningsmasse, trær og annet som flyter i fjorden, og som må fjernes for å sikre trygg ferdsel, seier Pål Are Lilleheim, Kystverket.

Kystverket vil halde på i fleire dagar med å rydde opp.

