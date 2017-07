Fylkesordføraren til Utvik

Ho vil og informere om fylkesvegnettet og bruer framover etter flaumen.

–Det er viktig for meg å møte innbyggjarane og sjå behova deira. Tapre og sindige folk som har fått heimane sine lagt i ruinar er klare for å ta Utvik tilbake, eg er så imponert over pågangsmotet, seier Følling.

Turen vil gå vidare til Breim for å sjå øydeleggingane der.