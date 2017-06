Midtsommarstemnet 2017 på Tua

Fivelstad, frå Sunnylven skyttarklag, skaut 346 poeng, som var fire poeng meir enn Anita Lystad, Hovdebygda og Ørsta, som oppnådde 342 poeng. Beste nordfjording vart Ole Arild Aa, Hyen Skyttarlag, med 341 poeng på 5. plass. Johanna Reksten, Nordbygda og Rand hadde same resutat på 6. plass. Arve Halsteinslid, Haugen skyttarlag kom på 7. plass med 340 poeng.

Aldersbestemte klassar

I juniorklassen vart det andreplass på Vegard Taklo, Hundeide skyttarlag, med 348 poeng. I Eldre rekrutt vart det 2. plass til Fredrik Taklo, Hundeide skyttarlag, med 348 poeng. Stian Skeistrand, Eidsbygda, tok tredjeplassen med 347 poeng i denne klassen. For andre resultat viser vi til resultatlista

Resultatliste meisterskap:

Klasse 3-5: 1. Ivar Fivelstad, Sunnylven 346, 2. Anita Lystad, Hovdebygda og Ørsta 342, 3. Svein Kåre Furre, Leikanger 341, 4. Reidun Kristin Knapstad, Florø 341, 5. Ole Arild Aa, Hyen 341, 6. Johanna Reksten, Nordbygda og Rand 341, 7. Arve Halsteinslid, Haugen 340, 8. Ove Sunde, Dale (Sunnfjord) 340, 9. Bertel Oddne Mjellem, Hyen 339, 10. Vidar Skarsbø Dale, Leikanger 339, 11. Finn Atle Oldeide, Sykkylven 339, 12. Gisle Isene, Førde 338, 13. Torill Lystad, Hovdebygda og Ørsta 338, 14. Dag Andre Hauge, Sunnylven 337, 15. Kjell Oddvar Frøysa, Sunnylven 336, 16. Per Roar Lillemo, Fjærland 336, 17. Hallgeir Aalvik, Florø 335, 18. Ola Vangen, Stranda 335, 19. Roger Nesheim, Eidsbygda 335, 20. Nils Olav Frøysa, Sunnylven 335, 21. Alf Roger Muldsvor, Hornindal og Markane 335, 22. Asbjørn Myklebust, Hovdebygda og Ørsta 334, 23. Bjarne Eriksen, Nordbygda og Rand 332, 24. Nils Holme, Hyen 331, 25. Per Tore Taklo, Hundeide 331, 26. Trond Petter Lystad, Hovdebygda og Ørsta 331, 27. Trygve Aaland Tryggestad, Sunnylven 330, 28. Øystein Tytingvåg, Nordbygda og Rand 329, 29. Thor Einar Aurdal, Sykkylven 323, 30. Atle Lotsberg, Nordbygda og Rand 321, 31. Magnus Eidså, Hjartåbygda 320, 32. Oddlaug Wergeland Kvame, Oppedal/Brekke 314, 33. Bjørn Ove Muldsvor, Hornindal og Markane 311, 34. Anders Tidemansen, Førde 240, 35. Christian Holstad Lilleng, Hildre og Brattvåg 237, 36. Lars Næprud, Lillehammer 231, 37. Jens Raunehaug, Sogndal 230, 38. Per Ulvestad, Hovdebygda og Ørsta 228, 39. Ørjan Aven, Førde 222, 40. Ben Magne Stokland, Stadlandet 222.

V55: 1. Magnar Isene, Førde 349, 2. Trond Jøingsli, Lom og Skjåk 344, 3. Per Meel, Balestrand 343, 4. Lars Hallvard Ese, Balestrand 342, 4. Jon Magnar Gjerland, Holsen 342, 6. Bjarne Sandvik, Knipenborg 340, 7. Ove Grimsbø, Førde 338, 8. Alf-Henrik Håker, Tresfjord 338, 9. Leif Reksten, Nordbygda og Rand 338, 10. Arvid Brennset, Leikanger 337, 11. Andreas Solvik, Hornindal og Markane 337, 12. Arild Fure, Stryn 334, 13. Erling Sylte, Fiskå 328, 14. Bengt Næss, Hafslo 322, 15. Per Atle Fredheim, Hafslo 321, 16. Kåre Arne Vemmelsvik, Bryggja 309, 17. Harry Gram, Førde 220.

J, 16-17 år: 1. Bjørnar Rasmussen Aurdal, Sykkylven 348, 2. Vegard Taklo, Hundeide 348, 3. Oddlaug Ellingsen Årskaug, Oppedal/Brekke 348, 4. Marie Alme, Nordbygda og Rand 347, 5. Elisabeth Steinfeld Leganger, Holsen 347, 6. Andreas Riksheim Oldeide, Sykkylven 346, 7. Sandra Vindfjell Frøholm, Utvik og Innvik 345, 8. Trine Humlestøl Njøs, Leikanger 343, 9. Vegard Eikevik, Sogndal 341, 10. Malene Lade Lie, Sykkylven 333, 11. Kristian Lotsberg, Nordbygda og Rand 311, 12. Maria Hatlevik Borg, Bryggja 277.

ER, 14-15 år: 1. Kristian Frøysadal Hauge, Sunnylven 350, 2. Fredrik Taklo, Hundeide 348, 3. Stian Skeistrand, Eidsbygda 347, 4. Andreas Homberset, Hjartåbygda 345, 5. Bendik Stokland, Stadlandet 345, 6. Erlend Ellingsen Årskaug, Oppedal/Brekke 344, 7. Hedda Andrine Skår Indrebø, Vadheim 337, 8. Hedda Tomasgard Melheim, Eidsbygda 334, 9. Camilla Hjelle, Eidsbygda 316.

R, 11-13 år: 1. Isak Frøysadal Hauge, Sunnylven 343, 2. Robin Lade Lie, Sykkylven 340, 3. Sivert Vindfjell Frøholm, Utvik og Innvik 340, 4. Henrik Haugen, Fiskå 336, 5. Eirik Navelsaker, Flesberg 333, 6. Ørjan Frøysadal Hauge, Sunnylven 333, 7. Marte Skeistrand, Eidsbygda 329, 8. Ingvild Eikevik, Sogndal 327, 9. Daniel Matias Mjellem, Hyen 327, 10. Beate Humlestøl Njøs, Leikanger 319, 11. Jonas Espe, Haugen 300.

V65: 1. Anton Jon Aarskog, Sundnes 350, 2. Odd Peter Skinlo, Hyen 348, 3. Knut Riise, Hovdebygda og Ørsta 347, 4. Magne Skårbø, Stadlandet 347, 5. Knut Lillestøl, Hornindal og Markane 342.

V73: 1. Ludvig Indrebø, Farnes 350, 2. Svein Hoem, Stryn 348, 3. Sigurd Hatlenes, Farnes 347, 4. Kristen Lotsberg, Nordbygda og Rand 347, 5. Magnar Molland, Sogndal 347, 6. Kåre Olav Skår, Vadheim 346, 7. Oddmund Fivelstad, Sunnylven 345, 8. Peder Holme, Hyen 345, 9. Karstein Velle, Fiskå 345, 10. Toralf Årdal, Jølster 338, 11. Svein Peter Sandvik, Fiskå 335, 12. Oddmund Humlestøl, Naustdal 326.

Klasse 2: 1. Svein Otto Melheim, Eidsbygda 313, 2. Anne Sofie Knapstad, Eikefjord 304, 3. Rune Tryggestad, Sunnylven 301, 4. Ivar Meek Ljotebø, Vadheim 301.

EJ 18 år: 1. Geir Magne Muldsvor, Hornindal og Markane 337.