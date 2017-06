Dei formelle vedtaka er gjort

Det var fylkesmann Anne Karin Hamre som inviterte dei to kommunestyra til å gjer ein del formelle vedtak i felles plenum. På det felles kommunestyremøtet vart Stad vedtatt som namn på den nye kommunen. Det vart bestemt at det nye kommunestyret skal ha 33 medlemmar, at kommunerevisjon Nordfjord skal vere revisor for Fellesnemda, som også vart vald på møtet. I fellesnemnda sit det seks representantar frå kvar av dei to kommunane.

Kulturinnslag

I tillegg til fylkesmann Hamre sin invitasjon til å gjere dei formelle vedtaka, var det også nokre flotte kulturinnslag under møtet. Indigo Child var først ut, dertter følgde Eid Mannskor med eit par songar som var skrive i høve dagen. Line Dybedal avslutta programmet med verdspremiere på ein ny låt.