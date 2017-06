Bra start på laksefisket i Eidselva

Til og med veke 23 er det landa 73 laks med ei samla vekt på 487,6 kilo. 39 av laksane som er att er over sju kilo, og har ei samle vekt på 318 kilo. Det er landa 32 laks mellom tre til sju kilo. Under tre kilo er det berre tatt to laksar. Til samanlikning vart det i tilsvarande periode i 2016 fiska 67 laksar med ei samla vekt på 429,3 kilo.

Den største laksen som er dratt på land denne sesongen, var på litt over 13. kilo.

Meir aure

Når det gjeld sjøaure er det tatt 16 fiskar, med ei samla vekt på 26 kilo til no i sesongen. I tilsvarande periode i fjorårssesongen vart det fiska ni sjøaurar med ei samla vekt på 14,2 kilo.