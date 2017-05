Stoddern vann DM singel

Ni hesteskokastarar frå Midtre Nordfjord Hesteskoklubb (Mino) deltok denne helga på stemne i Lindås, med Nordhordland Hesteskokastarlag som arrangørar. Laurdag vart det arrangert NM X-kast og DM singel. Best av Mino-kastarane var Stein Ove Stoddern, som tok bronse i NM X-kast og vann DM singel Søndre Vestland.

Det vart også arrangert NC 1 same stad. Også her vart Stein Ove Stoddern beste lokale kastar, denne gongen med ein 7. plass.

NM X-kast, laurdag 20. mai

Klasse 1:

1. Tollef Årdal, Skjold HK 535

2. Arnfinn Austegard, Austblæsa HK 531

3. Stein Ove Stoddern, Mino HK 527

4. Roy Inge Johnsen, Nordhordland HK 521

5. Oddmund Dingen, Nordhordland HK 520

6. Harald Fagerstrand, Mino HK 512

7. Lars Arne Kolås, Nordhordland HK 506

8. Reidar Nepstad, Nordhordland HK 498

9. Finn Stavenes, Mino HK 497

10. Arne Drageset, Stord HK 493

11. Kåre Måge, Mino HK 479

12. Sondre Torgersen, Sogn HK 478

13. Morten Sakstad, Nordhordland HK 470

14. Ronald Stoddern, Mino HK 462

15. Ronny Stoddern, Mino HK 461

16. Audhild Sagosen, Nordhordland HK 460

17. Oddvar Turøy, Førde HK 457

18. Jim Ertesvåg, Austblæsa HK 453

19. Harald Glomnes, Nordhordland HK 450

20. Johannes Nedrebø, Skjold HK 449

21. Helge Flatøy, Austblæsa HK 441

22. Sverre Dale, Nordhordland HK 435

23. Signar Fauske, Førde HK 420

24. Per Geir Vatna, Stord HK 386

25. Arvid Reigstad, Nordhordland HK 373

26. Siv Øen, Mino HK 248

27. Anne-Kirsti Noste, Mino HK 196



Klasse 2:

1. May Kristin Seljenes, Mino HK 191





DM singel Søndre Vestland, laurdag 20. mai

Klasse 1, gruppe A:

1. Stein Ove Stoddern, Mino HK

2. Helge Flatøy, Austblæsa HK

3. Audhild Sagosen, Nordhordland HK

4. Harald Glomnes, Nordhordland HK

5. Inge Byrkjeland, Nordhordland HK

6. Harald Fagerstrand, Mino HK

7. Johannes Nedrebø, Skjold HK

8. Jim Ertesvåg, Austblæsa HK

9. Arnfinn Austegard, Austblæsa HK

10. Roy Inge Johnsen, Nordhordland HK

11. Lars Arne Kolås, Nordhordland HK

12. Finn Stavenes, Mino HK

13. Arne Drageset, Stord HK

14. Ronald Stoddern, Mino HK

15. Oddmund Dingen, Nordhordland HK

16. Tollef Årdal, Skjold HK

17. Sverre Dale, Nordhordland HK

18. Signar Fauske, Førde HK

19. Nils J Juklestad, Skjold HK

20. Ronny Stoddern, Mino HK



Klasse 1, gruppe B:

21. Morten Sakstad, Nordhordland HK

22. Oddvar Turøy, Førde HK

23. Kåre Måge, Mino HK

24. Reidar Nepstad, Nordhordland HK

25. Sondre Torgersen, Sogn HK

26. Kjell Osland, Austblæsa HK

27. Arvid Reigstad, Nordhordland HK

28. Per Geir Vatna, Stord HK

29. Siv Øen, Mino HK

30. Anne-Kirsti Noste, Mino HK



Klasse 2:

1. May Kristin Seljenes, Mino HK

DM singel Søndre Vestland, laurdag 20. mai

Klasse 1, gruppe A:

1. Arnfinn Austegard, Austblæsa HK

2. Inge Byrkjeland, Nordhordland HK

3. Roy Inge Johnsen, Nordhordland HK

4. Oddmund Dingen, Nordhordland HK

5. Oddvar Turøy, Førde HK

6. Signar Fauske, Førde HK

7. Stein Ove Stoddern, Mino HK

8. Finn Stavenes, Mino HK

9. Harald Fagerstrand, Mino HK

10. Morten Sakstad, Nordhordland HK

11. Ronald Stoddern, Mino HK

12. Jim Ertesvåg, Austblæsa HK

13. Tollef Årdal, Skjold HK

14. Arne Drageset, Stord HK

15. Ronny Stoddern, Mino HK

16. Reidar Nepstad, Nordhordland HK

17. Kjell Osland, Austblæsa HK

18. Helge Flatøy, Austblæsa HK



Klasse 1, gruppe B:

19. Nils Jakob Juklestad, Skjold HK

20. Harald Glomnes, Nordhordland HK

21. Sverre Dale, Nordhordland HK

22. Audhild Sagosen, Nordhordland HK

23. Per Geir Vatna, Stord HK

24. Sondre Torgersen, Sogn HK

25. Kåre Måge, Mino HK

26. Halvard Måge, Skjergard HK

27. Lars Arne Kolås, Nordhordland HK

28. Johannes Nedrebø, Skjold HK

29. Arvid Reigstad, Nordhordland HK

30. Siv Øen, Mino HK

31. Anne-Kirsti Noste, Mino HK

32. Rune Torsvik, Skjergard HK



Klasse 2:

1. May Kristin Seljenes, Mino HK