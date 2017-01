Nøgd med politistrukturen

Direktoratet har følgt prioriteringane frå politimeisteren i Vest politidistrikt, noko som betyr at det blir tenestestader i Måløy, på Nordfjordeid og i Stryn.

– Dette var som forventa. Vi er nøgde med resultatet, seier lensmann i Eid, Tormod Hvattum.

12 kontor i fylket

Strukturen som no er lagt betyr at det blir tre lensmannsdistrikt med 12 lensmannskontor i Sogn og Fjordane. Dei tre lensmannsdistrikta er Nordfjord, Sunnfjord og Sogn. Politikontora i Sogn lensmannsdistrikt blir i Sogndal, Vik og Lærdal. I Sunnfjord lensmannsdistrikt blir det kontor i Flora, Bremanger, Førde, Gloppen, Fjaler og Høyanger. I Nordfjord lensmannsdistrikt blir det kontor i Vågsøy, Eid og Stryn. Dette betyr at kontoret i Selje blir lagt ned. I tillegg er Vanylven overført til Møre og Romsdal.