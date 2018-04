Trump erkjenner at Cohen jobba for han da han inngjekk avtale med pornostjerne

utenriks

For berre ei veke sidan sa Trump at han ikkje hadde noko kjennskap til dei 130.000 dollarane som Cohen betalte til Daniels før valet i 2016, visstnok for at ho skulle halde tett om at ho hadde hatt sex med Trump ti år tidlegare.

I ein telefonsamtale med TV-programmet «Fox & Friends» torsdag kom derimot presidenten med ein noko annan versjon.

– Han representerer meg blant anna i denne sprø Stormy Daniels-avtalen. Slik eg ser det, har han i det heile ikkje gjort noko gale. Det var ingen valkampmidlar i det, seier Trump, som understrekar at Cohen berre er éin av dei mange advokatane hans.

Telefonforbindinga syntest å bli broten i nokre få sekund etter at Trump nemnde Daniels, skriv nyheitsbyrået AP.

Cohen er under etterforsking i New York for si eiga forretningsverksemd.

Advokaten til Daniels Michael Avenatti meiner at Trump no har avslørt at han tidlegare har loge.

– Trump og Cohen har tidlegare fortalt det amerikanske folket at Cohen handla på eiga hand, og at Trump ikkje visste noko om avtalen med klienten min, utbetalinga på 130.000 dollar. Som eg spådde, har dette no vist seg å vere heilt falskt, seier Avenatti, som jobbar for at Trump skal måtte vitne under eid i samband med saka.

