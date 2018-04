Politiet rosar betjent som arresterte Toronto-mistenkt

utenriks

Etter at ein varebil køyrde inn i ei folkemengde i den canadiske hovudstaden og drap ti menneske måndag, stakk sjåføren av med politiet i hælane. Han vart stoppa kort tid seinare.

Videoopptak frå staden skal vise at ein av politimennene står ansikt til ansikt med den mistenkte, mens den antatte gjerningsmannen viftar med ein pistolliknande gjenstand og ropar: «Drep meg».

Opptaka viser så at mannen fleire gonger trekkjer gjenstanden opp frå hofta og peikar mot politimannen. Den mistenkte mannen ropar at han har ein pistol og at politibetjenten skal skyte han, men får som svar: «Eg bryr meg ikkje, legg deg ned».

– Ville ta sitt eige liv

– Det er heilt tydeleg at den mistenkte prøver å bli skoten. Han ville gjere sjølvmord via betjenten, seier Gary Clemet, ein pensjonert politibetjent med 34 års erfaring.

Politisjefen i Toronto Mark Saunders seier at handteringa av situasjonen avspeglar treninga betjenten har gjennomgått.

Politiet har bekrefta at den mistenkte sjåføren er 25 år gamle Alek Minassain frå bydelen Richmond Hill. Dei antar at han køyrde på folkemengda ved Yonge Street med vilje, men motivet er enno ukjent.

Politiet seier Minassain ikkje er ein kjenning av politiet. Ifølgje nyheitsbyrået AP skal han vere student. Politiet har understreka at dei ikkje har funne noka kopling til terrorisme, og at hendinga ikkje fører til at dei hevar sikkerheitsnivået.

USA kondolerer

Talskvinne for Det kvite hus, Sarah Sanders, sender kondolansar og seier USA står i solidaritet med Canada og innbyggjarane «i etterkant av den tragiske hendinga i Toronto.»

– Våre tankar og bøner går til dei ramma familiane, og vi håpar på rask betring for dei skadde. Amerikanske styresmakter lovar å tilby all støtte Canada måtte trenge, seier Sanders.

