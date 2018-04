Facebook vil gi brukarar klagetilgang når bilde og meldingar blir fjerna

utenriks

Facebook har dei siste månadane vore under press til å fjerne blant anna hatefulle ytringar som blir publiserte og spreidde via mediet. Som følgje av dette har selskapet endra prosedyrar og skjerpa overvakinga av kva som blir lagt ut.

No planlegg selskapet også å etablere ein klageinstans der folk kan anke dersom dei meiner at stoff blir fjerna utan grunn.

– Dette er del av eit forsøk på å vere meir klar på kvar vi trekkjer grensa for innhald, seier Facebooks innhaldssjef, Siobhan Cummiskey, til nyheitsbyrået AFP.

– Og for første gong gir vi deg rett til å anke våre avgjerder om individuelle innlegg slik at du kan be om ein ny gjennomgang når du meiner vi har gjort ein feil, seier ho.

Facebooks brukarar har allereie moglegheit til å klage dersom selskapet fjernar profilar og Facebook-sider. Klageinstansen som skal byggjast opp det neste året, betyr at klagemoglegheita også vil gjelde innlegg som enkeltpersonar legg ut.

