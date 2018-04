Audi kallar tilbake 1,2 millionar bilar

utenriks

Feilen gjer at pumpa kan bli blokkert og som følgje av det bli overoppheta. I verste fall kan føre til brann i motoren.

Modellane som er omfatta av tilbakekallinga er A4 produsert mellom 2013 og 2016, A5-modellen produsert mellom 2013 og 2017, A6-modellen produsert frå 2012 til 2015. I tillegg blir også SUV-ar produsert i perioden 2013 til 2017 kalla tilbake. Alle har 2-liters turbolada motorar.

Ein talsmann for Audi opplyser at bilforhandlarar vil installere nye kjølepumper utan at det skal koste bileigarane noko.

