utenriks

– Gisseltakaren vart drepen, opplyser ei kjelde i politiet til nyheitsbyrået AP.

Gisseltakaren, ein 25 år gammal fransk-marokkanar, har vore under oppsikt av politiet for å vere blant ei gruppe radikaliserte muslimar. Mannen var tidlegare dømt for ulovleg våpeninnehav.

Minst tre personar er drepne og to såra i det franske styresmakter meiner var eit terrorangrep.