FN kallar situasjonen for flyktningar frå Aust-Ghouta tragisk

utenriks

Syriske regjeringsstyrkar og deira allierte innleidde for ein månad sidan ein offensiv mot opprørskontrollerte Aust-Ghouta og har no tatt kontroll over rundt 80 prosent av enklaven. Titusenvis av sivile har flykta frå angrepa.

– Eg ville ikkje ha blitt verande i Adra i fem minutt ein gong, så tragisk som denne situasjonen er, seier naudhjelpskoordinatoren til FN i Syria, Ali al-Zaatari, som viser til det regjeringskontrollerte området rett utanfor enklaven der flyktningane no oppheld seg.

– Folk har flykta frå kamphandlingar, frykt og uvisse, men finn seg sjølve stua saman på ein stad der dei ikkje eingong kan vaske seg sjølve. Slik bør det ikkje vere, seier Zaatari.

Ifølgje eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) har over 70.000 menneske flykta frå Aust-Ghouta den siste månaden.

(©NPK)