USA og Sør-Korea trur Nord-Korea kan få ei lysare framtid

utenriks

Dei to landa trur også at Nord-Korea kan ha ei «lysare framtid», skriv Det kvite hus i ein fråsegn fredag.

Fråsegna følgjer ein telefonsamtale mellom president i USA Donald Trump og president i Sør-Korea Moon Jae-in tidlegare på dagen.

I samtalen blei dei to samde om at Nord-Korea må «følgje den riktige stien», og at USA og Sør-Korea vil halde oppe «maksimalt press» mot leiar av Nord-Korea Kim Jong-un før det planlagte møtet mellom han og Trump i mai.

–Dei to leiarane uttrykte forsiktig optimisme på bakgrunn av nyleg utvikling, og understreka at ei lysare framtid er tilgjengeleg for Nord-Korea dersom dei følgjer den rette stien, skriv Det kvite hus.

(©NPK)