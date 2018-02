Macron kastar pressa ut av Elysee-palasset

utenriks

Pressa har i dag eit eige rom i palasset som dei kan bruke til å følgje pressekonferansar. Der har også det franske nyheitsbyrået AFP og andre medium hatt permanente kontor. Sidan rommet har utsikt til gardsplassen, kan journalistane også halde seg à jour med kven som kjem til møte med presidenten.

Men no seier kommunikasjonsmedarbeidar Sibeth Ndiaye at det er avgjort å flytte journalistane til ein annan bygning knytt til palasset, visstnok for å gi dei større og betre lokale.

Ndiaye nektar for at hensikta er å halde press på avstand, men før valet i fjor la ikkje Macron skjul på at han ville ha journalistane ut av palasset.

Det var den konservative Valéry Giscard d'Estaing som først gav pressa eit kontor i palasset, og etterfølgjaren, sosialisten François Mitterrand, gav dei rommet med utsikt for å gjere palasset meir transparent.

Men Macron er opptatt av å halde pressa på langt større avstand enn forgjengaren François Hollande, som stadig pratet med journalistane om alt frå politikk til sladder, og til slutt måtte tole at det blei skrive ei bok om samtalene med tittelen «Ein president burde ikkje sei slikt».

(©NPK)