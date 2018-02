Zuma avviser påstand om at han går av

utenriks

– Dette er falske nyheiter, forsikra talsmannen Bongani Ngqulunga måndag ettermiddag, ifølgje nyheitsbyrået Reuters.

Avvisinga kom etter at ein reporter for det statlege TV-selskapet SABC hadde meldt at Zuma no har godtatt å trekke seg.

Landsstyret til regjeringspartiet ANC sit måndag i eit møte for å diskutere den vidare lagnaden til Zuma. ANC-leiar Cyril Ramaphosa lova i forkant av møtet ei rask løysing på striden rundt den 75 år gamle korrupsjonsskulda presidenten.

–Dagane hans er talte

Ramaphosa overtok i desember vervet frå Zuma som partileiar i ANC. Neste år skal det haldast val i Sør-Afrika. Tilhengjarar av Zuma meiner han bør få fullføre den noverande og siste perioden sin som president. Motstandarar meiner den nye partileiaren i ANC bør erstatte Zuma som president med det same.

Sørafrikanske medium har meldt at Zuma har sete i forhandlingar med høgtståande partimedlemmer for å diskutere føresetnadar for ein avgang.

– Dagane til Zuma er talte, og ANC veit det, seier Henning Melber, Sør-Afrika-kjennar knytt til Nordiska Afrikainstitutet i Sverige.

Belastning for partiet

Det er venta at ANC vil krevje at Zuma seier frå seg resten av presidentperioden. Melber meiner ei anna løysing vil vere utenkjeleg. Partiet må tenkje på valet neste år, påpeiker Melber.

– For kvar dag som går med han som president, taper ANC stemmer. Partiet veit at om han held fram ved makta, så kjem ein til å miste fleirtalet.

Zuma kan velje å trosse eit eventuelt krav i ANC om å gå av. Men han risikerer uansett eit mistillitsvedtak i nasjonalforsamlinga 22. februar og riksrettsprosess. Ein slik utveg vil vere meir nedrig for Zuma enn om han går av frivillig.

Fleire sørafrikanske opposisjonsparti tok måndag til orde for at valet i landet bør haldast tidlegare enn planlagt.

– Vi må løyse opp nasjonalforsamlinga, og deretter halde val, sa partileiar for Democratic Alliance Mmusi Maiman.

