EU fjernar Panama frå svarteliste 

utenriks

Panama fekk i forfjor merksemd frå heile verda grunna dei såkalla Panama Papers-avsløringane, der 11,5 millionar dokument gav heilt ny innsikt i korleis skatteparadis vert brukte av selskap og privatpersonar.

I desember i fjor vart Panama også eitt av i alt 17 namn på EUs nye svarteliste over skatteparadis. Men no har finansministrane bestemt seg for å stryke Panama igjen. I tillegg vert Barbados, Grenada, Sør-Korea, Macao, Mongolia, Tunisia og Dei sameinte arabiske emirata strokne.

Dei åtte vert i staden flytta over til EUs «gråliste», der dei vil bli haldne under tett oppfølging.

Meiner svarteisten verkar

Grunngjevinga for vedtaket er at dei åtte har komme med løfter om å rette seg etter EUs kriterium for å sleppe å stå på svartelista.

Det viser at lista verkar etter hensikta, meiner finansminister Vladislav Goranov i EUs formannskapsland Bulgaria.

Sveriges finansminister Magdalena Andersson er einig. Ifølgje henne sender vedtaket eit signal om at det lønner seg å endre kurs.

– Det er nettopp dette som er formålet med lista, at alle land skal leve opp til dei kriteria EU stiller om openheit og at ein ikkje skal ha skadelege skatteregime. No er det fleire land som har tatt grep på høgt politisk nivå for å leve opp til desse kriteria, forklarer ho.

Etterlyser openheit

Det som likevel ikkje er kjent, er nøyaktig kva løfter dei åtte landa og territoria har komme med.

Denne mangelen på openheit undergrev heile prosessen, meiner den britiske hjelpeorganisasjonen Oxfam, som også har kritisert EU for å skjerme sine eigne medlemsland.

– EU hastar av garde for å fjerne land frå svartelista, men utan å gjere det klart kva landa faktisk har forplikta seg til å forbetre, påpeiker Oxfam-rådgivar Aurore Chardonnet.

Ho ber EU om å offentleggjere løfta som landa på den såkalla grålista har gitt.

EUs finanskommissær Pierre Moscovici seier han har utfordra finansministrane på nøyaktig det same.

– Løfta må offentleggjerast, slik at dei kan evaluerast og kontrollerast, seier han.

Kan komme på lista på nytt

Den opphavlege svartelista vart vedtatt i desember og inneheldt 17 namn. No står det berre ni att: Amerikansk Samoa, Bahrain, Guam, Marshalløyane, Namibia, Palau, Saint Lucia, Samoa og Trinidad og Tobago.

Grålista inneheld titals namn. Dette er ei liste over land og territorium som har komme med løfter om å rette seg etter EUs krav, men som enno ikkje har oppfylt krava. EUs finansministrar har varsla tett oppfølging for å sikre at dei gjer det dei lovar.

Denne oppfølginga blir avgjerande for truverdet til lista, meiner Danmarks finansminister Kristian Jensen.

– Dei har tilkjennegjort at dei vil gjennomføre nødvendige endringar i lovgjevinga, men vi må sjå at dei faktisk også gjer det. Gjer dei ikkje det, må dei tilbake på svartelista, seier han.

(©NPK)