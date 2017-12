Amnesty: EU bidrar til misbruk av migrantar i Libya

I rapporten «Libya's dark web of collusion» skriv organisasjonen at europeiske styresmakter ikkje berre har vore klar over overgrepa mot migrantar i Libya, dei har også aktivt støtta libyske styresmakter i å stanse migrasjonsforsøk over Middelhavet ved å halde folk tilbake.

– Europeiske regjeringar medverkar til desse brotsverka, seier Amnestys EU-sjef John Dalhuisen.

I rapporten er det spesielt Italia som får kritikk for å leie EUs tiltak for å finansiere interneringsleirar, trene den libyske kystvakta i å stanse migrantar og for at dei oppmuntrar folk til å gå frå menneskesmugling til å bli grensevakter.

Måndag bad FN land om å ta imot 1.300 flyktningar som har stranda i Libya. I appellen blir det slått fast at mange flyktningar, asylsøkjarar og statslause personar i Libya er offer for alvorlege menneskerettsbrot. Mange av dei er blitt haldne fanga på ubestemt tid under svært vanskelege forhold.

